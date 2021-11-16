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Son dakika haberi | Irak Cumhurbaşkanı Salih, ülkesinin Arap, Türk ve Farsların temas noktası olduğunu söyledi - Son Dakika

Son dakika haberi | Irak Cumhurbaşkanı Salih, ülkesinin Arap, Türk ve Farsların temas noktası olduğunu söyledi

16.11.2021 12:24
Son dakika haberi | Irak Cumhurbaşkanı Salih, ülkesinin Arap, Türk ve Farsların temas noktası olduğunu söyledi

Son dakika habere göre Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak'ın Araplar, Türkler ve Farsların bölgesel temas noktası olduğunu dile getirdi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak'ın Araplar, Türkler ve Farsların bölgesel temas noktası olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Salih, Duhok kentinde düzenlenen " Orta Doğu'da Barış ve Güvenlik" forumunda konuştu.

Irak'ın hala güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Salih, bunun için bölgesel iş birliğinin gerekliliğini vurguladı.

"Orta Doğu'da geçiş dönemleri ve değişimler yaşanıyor, Irak da bunun merkezini oluşturuyor." diyen Salih, burada yaşanacakların bölgeye büyük yansımaları olacağını söyledi.

Berhem Salih, "Irak; Arap, Kürt, Şii, Sünni ve diğer bileşenlerin buluşma yeridir ve Arap, Türk ve Farslar arasında da bölgesel temas noktasıdır." diye konuştu.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlere de değinen Salih, bu seçimlerin anayasal ve yasal olarak kabul edilebilir sonuçlar ve Iraklıların taleplerini yerine getirecek hükümetle taçlandırılmasını diledi.

Duhok'ta düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenlik" forumu iki gün sürecek.

cumhurbaşkanı, Berhem Salih, Arap, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Irak Cumhurbaşkanı Salih, ülkesinin Arap, Türk ve Farsların temas noktası olduğunu söyledi - Son Dakika


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