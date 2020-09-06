Irak hükümetinden dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen ve koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, koalisyon güçleriyle sözleşmesi olan bir şirkete ait tıra Bağdat'taki Şule otobanı üzerinde bombalı saldırı düzenlendiği aktarıldı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra yol kenarında yerleştirilmiş bombalı saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, saldırı sonucu konvoya eşlik eden güvenlik güçlerinden 1 personel ile 1 sivil olmak üzere 2 kişinin yaralandığı kaydedildi. - ERBİL