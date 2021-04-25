Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi

Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına tahsis edilen hastanede dün çıkan yangın sonucu ölenlerin sayısının 82'ye yükseldiğini bildirdi.

82 KİŞİ ÖLDÜ, 110 KİŞİ YARALANDI

Bakanlık Sözcüsü Halid el-Mihanne, pandemi hastanesindeki yangının sonucuna ilişkin devlet televizyonuna açıklama yaptı. Mihanne, "Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangında 82 kişi şehit oldu, 110 kişi de yaralandı." dedi. Sözcü yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

OKSİJEN TÜPÜ PATLADI İDDİASI

Bağdat'taki İbn el-Hatib Hastanesi'nde, dün gece yangın çıkmış, yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia edilmişti. Yerel medyada ise yangının bir hasta yakınının oksijen tüpüne karşı kayıtsız davranışı ve ihmalinin neden olduğu öne sürülmüştü.

HASTANE MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Başbakan Mustafa el-Kazımi, olayın ardından hastane müdürünü görevden alırken, yangının sebebinin araştırılması için talimat vermişti.