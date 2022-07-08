Son dakika haberi | Irak'ın Babil kentinde olaylı protesto: 2 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Irak'ın Babil kentinde olaylı protesto: 2 ölü

08.07.2022 15:18
Son dakika haberi | Irak'ın Babil kentinde olaylı protesto: 2 ölü

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın güneyindeki Babil kentinde kaymakamın görevden alınmasını isteyen protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın güneyindeki Babil kentinde kaymakamın görevden alınmasını isteyen protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Babil kentinde Haşdi Şabi bünyesindeki Asaib Ehli Hak tarafından desteklenen kaymakamın görevden alınmasını isteyen protestocular Asaib Ehli Hak milletvekili Ali Turki'nin ofisi önünde toplandı. Milletvekilinden kaymakamı desteklememesini isteyen ve kaymakamın görevden alınmasını talep eden protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Milletvekilinin korumaları tarafından protestoculara ateş açılması sonucu bir protestocu hayatını kaybetti.

Ayrıca milletvekilinin ofisini basmaya çalışan protestocularla güvenlik güçleri arasında da arbede yaşandı ve arbede sonucu bir güvenlik mensubu hayatını kaybetti. - ERBİL

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Kaynak: İHA

Milletvekili, Haşdi Şabi, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Irak'ın Babil kentinde olaylı protesto: 2 ölü - Son Dakika

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