Son dakika haberi | Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 12 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın Sadr Bölgesi'ne bağlı Habibiye semtinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Açıklamada, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı, çevredeki araçların da zarar gördüğü kaydedildi.

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