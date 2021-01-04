Basra Polis Müdürlüğü Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde düzenlenen operasyonda uzun süredir aranan bir uyuşturucu satıcısının yakalandığı belirtildi.

Irak 'ın Basra kent merkezinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiği ve bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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