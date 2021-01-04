Son dakika haberi | Irak'ın Basra kentinde uyuşturucu operasyonu
04.01.2021 12:11
Son dakika haber... Irak'ın Basra kent merkezinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiği ve bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Irak'ın Basra kent merkezinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiği ve bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Basra Polis Müdürlüğü Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde düzenlenen operasyonda uzun süredir aranan bir uyuşturucu satıcısının yakalandığı belirtildi.
Narkotik Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda 2 kilogram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, gözaltına alınan zanlının suçunu itiraf ettiği, elindeki uyuşturucu maddeyi yurt dışından getirerek başka kentlere götürmek istediğini söylediği aktarıldı.
???????
Son Dakika Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu 2021'in ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7 bin 640 lira oldu Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı Ocakta kiralara en fazla yüzde 12,28 oranında zam yapılabilecek Canlı müzik eşliğindeki alkollü eğlenceye polis baskını! 89 kişiye ceza kesildi Kimlik yerine banka kartı gösteren kadın polisi de şaşırttı Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu