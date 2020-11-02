Son dakika haberi: Irak'ın Diyala vilayetinde 2 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Irak'ın Diyala vilayetinde 2 DEAŞ'lı yakalandı

02.11.2020 16:05
Son dakika haberi: Irak'ın Diyala vilayetinde 2 DEAŞ'lı yakalandı, System.String[]

Son dakika haber: Irak'ın Diyala vilayetinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı.

Irak'ın Diyala vilayetinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı.

Diyala Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis güçlerinin bir ihbar üzerine Diyala'nın Mikdadiye ilçesinde operasyon düzenlediğini söyledi.

Baskın yapılan adreste 2 kişinin yakalandığını aktaran Şumari, ayrıca çok sayıda sahte evrak ele geçirildiğini dile getirdi.

Şumari, yakalanan kişilerin DEAŞ mensubu olduklarını ve daha önce Kerkük ve Diyala kentlerinde çeşitli terör saldırılarına katıldıklarını kabul ettiklerini ifade etti.

Iraklı yetkili, 2 DEAŞ'lının mahkemeye sevk edildiğini kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Diyala, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Irak'ın Diyala vilayetinde 2 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altın ve dolar rekor kırmaya devam ediyor Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Tüm dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Demokratların adayı Biden, anketlerde Trump'ı geride bıraktı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı
İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek Türkiye'ye el salladı İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek Türkiye'ye el salladı         
15:47
Müge Anlı, canlı yayında İzmir'deki depremzedeler için 3 milyon TL bağış topladı Müge Anlı, canlı yayında İzmir'deki depremzedeler için 3 milyon TL bağış topladı         
15:22
Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı         
15:18
Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü         
15:09
Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı         
14:51
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı         
14:30
Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor         
13:50
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım         
12:06
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla belgeledi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla belgeledi         
09:30
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 16:14:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Irak'ın Diyala vilayetinde 2 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei