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Son dakika haberi: Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı

01.02.2022 21:43
Son dakika haberi: Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı

Son dakika haberi: Irak federal polisi, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı.

Irak federal polisi, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Reşad nahiyesi yakınlarında DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlatan Irak federal polisinin, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdiğini belirtti.

Nuri, Hasa Vadisi kırsalındaki kamışlık alanda ise keskin nişancı tüfekleri bulunduğunu vurguladı.

Iraklı yetkili ayrıca, Haşdi Şabi güçlerinin de destek verdiği operasyonun önümüzdeki günlerde genişletileceğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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Kerkük, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı - Son Dakika


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