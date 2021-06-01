Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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