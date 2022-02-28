Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde bir, Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilirken Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.