Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde bir, Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde bir, Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

28.02.2022 11:54
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde bir, Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberine göre Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilirken Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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Suriye, Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde bir, Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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