Son dakika! Irak'ın kuzeyinde sivillerin öldüğü saldırı teröristler tarafından düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika! Irak'ın kuzeyinde sivillerin öldüğü saldırı teröristler tarafından düzenlendi

20.07.2022 22:15
Son dakika! Irak'ın kuzeyinde sivillerin öldüğü saldırı teröristler tarafından düzenlendi

Gelen son dakika haberine göre Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde sivillerin öldüğü saldırının teröristler tarafından düzenlendiğini bildirdi.

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde sivillerin öldüğü saldırının teröristler tarafından düzenlendiğini bildirdi. Terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini aktaran kaynaklar, örgütün yalan ve dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu kaydetti.

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde Parakh köyü civarında bir patlama sonucunda ölen ve yaralanan insanlar olduğuna dair bazı bilgiler alındığını belirtti. Terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayın yapan medya organlarında ise TSK'nın, Duhok'ta düzenlediği sözde atışlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği yönünde haberlere rastlandığına vurgu yapan güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini, örgütün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu bildirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın masum sivilleri hedef aldığı, bölge halkının köylerine, tarla ve bahçelerine gidemediği gerçekleri biliniyorken bu tür haberlerin, dikkatleri dağıtmak, algı oluşturmak için maksatlı ve yanlı olarak yayınlandığını kaydeden kaynaklar, söz konusu olayın teröristler tarafından düzenlendiğinin anlaşıldığını ifade etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Irak'ın kuzeyinde sivillerin öldüğü saldırı teröristler tarafından düzenlendi - Son Dakika

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