Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı - Son Dakika

Alçakça tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyla (EYP) Mehmetçikleri şehit eden teröristlerin, tespit edilip etkisiz hale getirildiği ifade edilen paylaşımda, operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e ulaştığı aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

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