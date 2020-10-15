Irak Meclisi Dış İlişkileri Komisyonu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'in Bağdat ziyaretini "Düşünmeden alınmış karar" olarak nitelendirdi.
Irak Meclisi Dış İlişkileri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zafır el-Ani yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'in Bağdat'a yaptığı ziyaretini değerlendirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'in Bağdat'a yaptığı ziyareti ve karşılanmasını "Düşünmeden alınmış karar" olarak nitelendiren el-Ani "Yunan Bakanın Bağdat'tan Türkiye aleyhine açıklama yapması, hem gereksiz hem de Irak'ın tarafsız tutumuna uyum sağlamıyor" ifadelerini kullandı.
El-Ani açıklamasında ilişkilerinde gerginlik yaşanan iki arasında taraf tutmak, bir tarafı razı etmek ve Türkiye gibi komşu bir ülkeye düşmanlık etmek ülkenin çıkarı doğrultusunda olmadığını vurguladı. - ERBİL
- Kaynak: İHA
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