Irak Meclisi Dış İlişkileri Komisyonu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'in Bağdat ziyaretini "Düşünmeden alınmış karar" olarak nitelendirdi.

Irak Meclisi Dış İlişkileri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zafır el-Ani yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'in Bağdat'a yaptığı ziyaretini değerlendirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'in Bağdat'a yaptığı ziyareti ve karşılanmasını "Düşünmeden alınmış karar" olarak nitelendiren el-Ani "Yunan Bakanın Bağdat'tan Türkiye aleyhine açıklama yapması, hem gereksiz hem de Irak'ın tarafsız tutumuna uyum sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

El-Ani açıklamasında ilişkilerinde gerginlik yaşanan iki arasında taraf tutmak, bir tarafı razı etmek ve Türkiye gibi komşu bir ülkeye düşmanlık etmek ülkenin çıkarı doğrultusunda olmadığını vurguladı. - ERBİL