AFYONKARAHİSAR - Irak Su Kaynakları Bakanlığı heyeti, AFJET'te incelemede bulundu - Son Dakika

Irak Su Kaynakları Bakanlığı heyeti, Afyonkarahisar'da Jeotermal Turizm ve Ticaret A.Ş. (AFJET) Tesislerinde incelemede bulundu.

,Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Raşid Hamdani'nin Afyonkarahisar'daki tesisleri incelemesi için gönderdiği 6 kişilik teknik heyet, kente geldi.

Heyet, ilk gün Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret A.Ş. Tesislerini ziyaret ederek, kurum müdürü Yusuf Ulutürk'ten brifing aldı.

Tesislerde incelemede bulunan heyet, iki gün boyunca Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile İscehisar ilçesindeki bir mermer fabrikasını ziyaret edecek.

Bakan Hamdani, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun daveti üzerine Eylül ayında kentte gelmiş, çeşitli temaslarda bulunmuştu.