Sınır ötesi tezkereler Mecliste - Son Dakika

Irak, Suriye, Orta Afrika ve Lübnan'da görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerini uzatan tezkereler TBMM'ye sunuldu.

Irak, Suriye, Lübnan ve Mali ile ilgili tezkerelerin uzatılmasına ilişkin tezkereler TBMM'ye geldi. Suriye ve Irak'ta PKK ve DEAŞ'a karşı, Lübnan'da UNIFIL güçlerine katkı sağlanması ve Mali'de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu İstikrar Entegre Komisyonu'na katkı sağlanması amacıyla Türk askerlerinin görev sürelerinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereler TBMM'de görüşülecek.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)