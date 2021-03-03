Son dakika haberi | Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn'ül Esad Askeri Üssü'ne roketli saldırı
03.03.2021 10:17
Gelen son dakika haberlerine göre Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn'ül Esad Askeri Üssü'ne 10 roketle saldırı gerçekleştirildi.
Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn'ül Esad Askeri Üssü'ne 10 roketle saldırı gerçekleştirildi.
Irak basını, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne en az 10 katyuşa roketi isabet ettiğini bildirdi. Saldırı sonrası güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı inceleme sonucu içerisinde roket rampalarının yer aldığı bir araç bulunduğu aktarıldı. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen saldırıda can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
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