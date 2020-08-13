Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın Selahattin kentinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beled Askeri Hava Üssü'ne 3 adet katyuşa füzesi atıldığı duyuruldu. Medya Ağı, ilk belirlemelere göre saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadığını aktardı.

Öte yandan Beled, Irak'ın en büyük askeri hava üssü konumunda bulunuyor. Üste ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı askerlerinin yanı sıra Iraklı askerler de görev alıyor.

(İHA)