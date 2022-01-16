Irak'ta Baas rejimince şehit edilen Türkmen liderler törenle anıldı - Son Dakika

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin döneminde idam edilen Türkmen liderler için Kerkük'te anma töreni düzenlendi.

Musalla Mezarlığı'nda Türkmen lider Necdet Koçak'ın kabri başında düzenlenen törene, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Türkmen milletvekilleri, yerel yetkililer ve çok sayıda Türkmen şehit ailesi katıldı.

Törende konuşan Turan, Türkmenlerin bugün Irak'taki varlığını şehitlerine borçlu olduğunu belirterek bu mücadele ruhunu yeni nesil Türkmen gençlerin yaşatmasını istedi.

Turan, "Hiçbir kesimin haklarına tecavüz etmeden Türkçülük bizim için onur ve ilke iken hükümetler için suç unsuru olmuştur. Bu suçlamanın arkasındaki amaç Türkmenleri Türk dünyasından koparmak olmuştur. Biz daha önce olduğu gibi bugün de buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ITC Başkanı Turan, Türkmenlerin, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan ve devletine ihanet etmeyen millet olarak kalacağını vurguladı.

Irak'ta Saddam Hüseyin'in başında olduğu Baas rejimi, "Türkçülükle" suçlanan Türkmen liderler Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, Adil Şerif ve Rıza Demirci'yi 16 Ocak 1980'de idam etmişti.

Iraklı Türkmenler, şehit edilen liderlerini her yıl Kerkük ve diğer Türkmen bölgeleri ile yurt dışında düzenledikleri programlarla anıyor.