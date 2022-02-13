Son dakika haberi! Irak'ta cumhurbaşkanlığı adaylığı reddedilen Zebari kararın "siyasi" olduğunu söyledi - Son Dakika

Irak Yüksek Federal Mahkemesinin cumhurbaşkanlığı adaylığını reddettiği Kürdistan Demokrat Partili (KDP) Hoşyar Zebari, kararı "siyasi ve önceden organize edilmiş" şeklinde değerlendirdi.

Zebari, Mahkemenin kendisini cumhurbaşkanlığı yarışından uzaklaştırdığı kararın ardından başkent Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi.

Kararın alındığı bugünü "Irak için üzücü bir gün" olarak niteleyen Zebari, "Mahkemenin kararına saygı duyuyoruz ancak bu karar siyasi, önceden düşünülmüş ve organize edilmiş bir karardır." ifadelerini kullandı.

Zebari, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli tüm şartları yerine getirdiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Irak devletinin başında güçlü birini istemiyorlar. İki dönem Dışişleri Bakanlığı yapmış, iyi bir devlet tecrübesine sahibim. Cumhurbaşkanlığından uzaklaştırılmam dünyanın sonu olmayacak ancak zulme uğradık. Partimin (KDP) yeni aday konusundaki tutumunun ne olacağını bilmiyorum ve tek adayları hala benim."

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, mali ve idari yolsuzluklar gibi gerekçelerle adaylığını geçici olarak durdurduğu Zebari için cumhurbaşkanlığı yolunu tamamen kapattı.

Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığının reddedildiği karar, temyize açık değil.

Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor

Irak'ta 2003'teki ABD işgali sonrası kurulan siyasi denklem gereği cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.

Ülkede Kürtlerin temsil edildiği iki büyük partiden KDP, eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'yi; Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday göstermişti.