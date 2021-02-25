Son dakika haberi! Irak'ta DEAŞ bombacısı yakalandı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta istihbarat görevlileri tarafından yapılan baskında, terör örgütü DEAŞ'ın bombacısının yakalandığı belirtildi.

Irak istihbaratı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Kaplanı lakaplı DEAŞ bombacısının Abu Garip ilçesinde yapılan bir baskında yakalandığı belirtildi.

DEAŞ bombacısının sözde güney vilayeti sorumlusu olduğu belirtilen açıklamada, Irak'ta çok sayıda terör eylemine adının karıştığı aktarıldı.

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Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıldan uzun süre geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.