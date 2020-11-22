Irak'ın Selahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 3 polis hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Irak'ın Selahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırının ardından bölgeye gelen güvenlik güçlerine pusu kuruldu. Çıkan çatışmada 3 polis hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Selahaddin vilayetine bağlı Beyci kasabasına ait el-Zuye bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuda 1'i polis müdürü olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, söz konusu bölgede öğle saatlerinde bir sivil aracı hedef alan bombalı saldırının ardından bölgede arama tarama faaliyeti başlatan güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuya düştüğü ifade edildi. - ERBİL