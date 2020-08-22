Son dakika haberi: Irak'ta göstericiler meclis ofisini ateşe verildi - Son Dakika

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde çıkan olaylarda göstericiler Irak Meclisi Basra Ofisi'ni ateşe verdi.

Irak'ın güneyinde yer alan Basra kentinde son dönemde meydana gelen aktivist suikastlerini protesto etmek için yüzlerce kişi sokağa indi. Akşam saatlerinde yüzlerce gösterici Irak Meclisi Basra Ofisi'ne yürüdü. Göstericiler, ofisin kapısına "Halkın emiriyle kapatıldı" yazılı tabela astı. Polisin göstericileri dağıtmak istemesi üzerine tansiyon yükseldi. Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri gaz bombası kullanırken, protestocular ise polise taş ve molotof kokteyli ile karşılık verdi. Protestocular daha sonra Irak Meclisi Basra Ofisi'ni ateşe verdi. Çıkan olaylarda ilk belirlemelere göre 7 polis yaralandı.

(İHA)