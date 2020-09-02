Son dakika haberi: Irak'ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra bombalı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Irak'ın Babil kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine lojistik sağlayan bir tıra gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Babil kentinde terör örgütü DEAŞ karşıtı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine lojistik sağlayan tıra bombalı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırının Babil kentindeki otoban üzerinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcıyla gerçekleştirildiği, saldırı sonucu tırın arkasında seyir halindeki bir aracın hasar gördüğü ve 1 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Irak'ta son aylarda koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırları hedef alan saldırılar artarken, saldırıları üstlenen bir taraf olmadı.

(İHA)