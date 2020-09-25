Son dakika haberi! Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 68 can kaybı - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 8 bin 867'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 68 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 593 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 867'ye, vaka sayısı da 341 bin 699'a çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 505 artışla 273 bin 266'ya ulaştı.