Son dakika haberi! Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 82 can kaybı - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 82 artarak 8 bin 248'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 82 can kaybının yaşandığı ve 4 bin 357 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 248'e, vaka sayısının ise 303 bin 59'a çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 3 bin 895 artarak 237 bin 241'e ulaştığını bildirdi.