Son dakika haberi! Irak'ta, "Merkez Bankası'nın yerel parayı değersizleştiren kararına" tepki - Son Dakika

Son dakika haberi! Irak'ta, "Merkez Bankası'nın yerel parayı değersizleştiren kararına" tepki

20.12.2020 19:51
Son dakika haberi! Irak'ta,

Son dakika haberi: Irak'ta, bazı siyasi güçler ve halk kesimi, Merkez Bankası'nın yerel paranın dolar karşısında değer kaybetmesine neden olan yeni kur düzenlemesi kararına tepki gösterdi.

Irak'ta, bazı siyasi güçler ve halk kesimi, Merkez Bankası'nın yerel paranın dolar karşısında değer kaybetmesine neden olan yeni kur düzenlemesi kararına tepki gösterdi.

Eski Başbakanlardan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dinarın dolar karşısında değer kaybetmesi ve vatandaşın gelirinin azaltılması sonucunu doğuran kararı reddediyoruz. Bu durum, mali krize çözüm olmaz ve dar gelirlilerle yoksullara karşı savaş demektir." denildi.

Merkez Bankası'nın aldığı karara tepki göstermesi için diğer siyasi partilere çağrı yapılarak, söz konusu kararın ülkede ekonomik çöküş ve iflasa neden olacağı uyarısı yapıldı.

Sünnilerin meclisteki em büyük koalisyonu Ulusal Güçler Birliği milletvekili Zafır el-Ani de, Irak Merkez Bankası'nın aldığı kararı kınayarak, "2003 yılı öncesi Irak dinarının dolar karşısındaki değeri daha yüksekti." dedi.

Diğer yandan Irak Çiftçiler Birliği Sendikası Başkanı Haydar Assad, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karardan en çok zararlı çıkan kesim çiftçiler olacak. Karar, Maliye Bakanlığı tarafından incelenmeden alınmış gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Iraklı çiftçinin byük oranda ithal mallara itimad ettiğini kaydeden Assad, ihtiyaç duyduğu tarım ürünlerine dolar ödediğini ve mahsulleri ise dinar karşılığında sattığını belirtti.

"Pazarda durgunluk" uyarısı

AA muhabirine konuşan Bağdat'taki el-Cemile Hanı esnaflarından Cemil Kumeyli, "Dinarın dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine pazarda da durgunluk meydana geldi. Halk, yarın durumun daha kötü olabileceği endişesiyle alışveriş yapmaktan çekiniyor." dedi.

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kasy Hazeli de, söz konusu karara karşı halkı protesto yapmaya çağırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bağdat'taki Merkez Bankası binası önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Iraklılar, sosyal medya üzerinden de söz konusu duruma yoğun tepki göstererek, Maliye Bakanı Ali Allavi ile Merkez Bankası Müdürü Mustafa Galib Muhif'i istifaya çağırdı.

Irak Merkez Bankası, 1 ABD Dolar'ını 1470 dinara sabitledi. Daha önce aynı rakam 1220 olarak belirlenmişti.

Irak hükümeti, düşen petrol fiyatlarıyla yaklaşık 4 milyon olan devlet memurunun maaşını ödeyemediğini ileri sürüyor.

Irak'ta tek gelir kaynağının petrol olduğu biliniyor. Petrol fiyatlarının düşüşü ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke ekonomik krizle karşı karşıya bulunuyor.

Merkez Bankası, Petrol, Savaş, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Irak'ta, 'Merkez Bankası'nın yerel parayı değersizleştiren kararına' tepki - Son Dakika


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