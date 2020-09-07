Son dakika haberi... Irak'ta restoran ve kafeler yeniden açıldı - Son Dakika

Irak'ta, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı kapalı olan restoran ve kafelerin yeniden açılmasına karar verildi.

Irak hükümetine bağlı kriz masası tarafından yapılan açıklamada, mart ayında kapatılan restoran ve kafelerin sağlık kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılması kararı alındığı bildirildi. Karara göre, devlet kurumlarındaki mesai saatleri de yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.

Ülkede 6 ay önce yasaklanan tüm sportif aktivitelerin de 12 Eylül'den itibaren yeniden başlayacağı duyurulmuştu.

Irak'ta günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 binleri bulsa da, hükümet tarafından alınan önlemler esnetiliyor.