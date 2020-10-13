Son dakika haberi | Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 58 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haberi | Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 58 kişi yaşamını yitirdi

13.10.2020 16:57
Son dakika haberi | Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 58 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Son dakika haber: Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 58 artarak 9 bin 970'e yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 58 artarak 9 bin 970'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 58 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 921 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 970'e, vaka sayısı da 409 bin 358'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 4 bin 158 artarak 344 bin 208'e ulaştı.

Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 58 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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