Irak'taki hastane yangını kasten çıkarılmış olabilir - Son Dakika

Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde korona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangına ilişkin açıklama yapan Zikar Valisi el-Hefaci, yangının kaza sonucu değil kasten çıkarılmış olabileceğini belirtti.

Irak'ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde bulunan Zikar kentinde korona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı hastanede 12 Temmuz'da akşam saatlerinde yangın çıkmış, çıkan yangında 124 kişi hayatını kaybetmişti. Zikar Valisi Ahmet el-Hefaci yaptığı açıklamada, onlarca kişinin ölümüne neden olan İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangının, belli kişilerin kentte gerilimi tırmandırmakla tehdit etmesiyle denk geldiğine dikkat çekti.

Gerilimi tırmandırmakla tehdit eden bu kişilerin kentte kargaşa meydana getirmek için olay çıkardığını ileri süren el-Hefaci, "Bu nedenle bazıları söz konusu yangın olayını buna bağlıyor" ifadelerini kullandı. Korona virüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini aktaran el-Hefaci, "Yangının kasten çıkarılmış olabilir" dedi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)