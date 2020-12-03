Son dakika haberi: Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi: "PKK yer değiştirme taktiği yapıyor" - Son Dakika

Son dakika haberi: Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi: "PKK yer değiştirme taktiği yapıyor"

03.12.2020 19:23
Son dakika haberi: Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi:

Son dakika haberler: Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'ya bağlı silahlı unsurların, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinden çıkmasının sadece bir yer değiştirme taktiği olduğunu söyledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'ya bağlı silahlı unsurların, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinden çıkmasının sadece bir yer değiştirme taktiği olduğunu söyledi.

Türkmen lider Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın bölgedeki varlığına yönelik Erbil- Bağdat arasındaki "Sincar Anlaşması" çerçevesinde terör unsurlarının Sincar'dan çıkarılıp nereye gönderilecekleri konusunda hala belirsizlik olduğunu aktardı.

"PKK yer değiştirme taktiği yapıyor." diyen Salihi, Sincar'dan çıkarılacak teröristleri yine Irak sınırları içinde Mahmur, Kandil, Kerkük civarı ya da Telafer yakınlarına yerleştirme gibi bir plan uygulanırsa tehlikenin daha da büyüyeceğine dikkati çekti.

Sincar Anlaşması'nın uygulanmasının Irak'ın istikrarı ve komşu ülkelere karşı güven mesajı açısından önemli olduğunu vurgulayan Salihi, dolayısıyla atılacak adımların daha gerçekçi olması gerektiğini vurguladı.

"PKK ile DEAŞ aynı paranın iki yüzüdür"

ITC Başkanı Salihi, terör örgütleri nedeniyle Irak'ın başının belada olduğunu belirterek şunları söyledi:

"PKK ile DEAŞ aynı paranın iki yüzüdür. Her ikisinin de hedefi Irak'ın istikrarını bozmak, ülkeyi bölmek ve komşu ülkelere zarar vermektir. Terör örgütü DEAŞ'tan kurtulalım derken bir de PKK çıktı şimdi. Irak'ın komşularıyla kötü ilişkilerinin en büyük nedenlerinden biri de PKK terör örgütünün Irak topraklarındaki varlığıdır."

Irak Anayasası'na göre, komşu ülkeleri tehdit edecek hiçbir terör örgütü ya da yasa dışı silahlı grubun Irak'ta bulunmaması gerektiğini hatırlatan Salihi, "PKK'yı Sincar'dan çıkarıp yine Irak topraklarında bir başka yere yerleştirmek soruna çözüm getirmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bağdat ve Erbil arasında 1 Ekim'de terör örgütü PKK'nın ilçeden çıkarılmasını da içeren Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım'da Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

??Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci de 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Sincar'da Irak bayrağı dışında hiçbir bayrak dalgalanmayacak ve hükümete bağlı olmayan hiçbir büro açılmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Türkmen, Terör, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi: 'PKK yer değiştirme taktiği yapıyor' - Son Dakika


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