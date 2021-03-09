Son dakika haberi... Irak ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 22, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 22 kişi vefat etti, 4 bin 610 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 692 kişi de iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 618'e, vaka sayısı 735 bin 626'ya, iyileşenlerin sayısı 668 bin 153'e yükseldi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 373 kişinin enfekte olduğu, 1784 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 1345, vaka sayısı 415 bin 705, iyileşenlerin sayısı ise 396 bin 433 oldu.