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Son dakika haberi: Iraklı doktoru "istihbaratçıyız" diye 125 bin lira ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar - Son Dakika

Son dakika haberi: Iraklı doktoru "istihbaratçıyız" diye 125 bin lira ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar

30.09.2021 15:46
Son dakika haberi: Iraklı doktoru

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da kimliği belirsiz dolandırıcılar kendilerini istihbaratçı ve savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları Irak asıllı diş doktorunu 125 bin TL ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar.

Samsun'da kimliği belirsiz dolandırıcılar kendilerini istihbaratçı ve savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları Irak asıllı diş doktorunu 125 bin TL ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak asıllı Türk vatandaşı olan Diş Hekimi Alaa Hattab'ı(56) telefonla arayarak kendisini 'Türk istihbaratçısı' olarak tanıtan kimliği belirsiz dolandırıcı, "Türk vatandaşı olmuşsun. Evine dön. Senin emniyetin ve Türkiye istihbaratı için önemli. Ben Ankara'dan görevlendirildim. Samsun'da savcıyım. Kimlik bilgilerin terör örgütü tarafından ele geçirilmiş. DEAŞ terör örgütüne kaydın yapılmış. Eşini yanına al, telefonunu de açık bırak. Evinizde oturun, çocukları da okula göndermeyin. Sizin emniyetiniz için. Sen de Türk vatandaşı oldun, bize yardım edin. Paranız ve değerli eşyalarınız varsa yakaladığımız terör örgütü ile parmak için araştırması yapacağız" dediler.

"Telefonla görüşüyoruz. Size nasıl inanacağım. Polis merkezine gitmek istiyorum" diyen Doktor Alaa Hattab'a dolandırıcılar, "Polis merkezine gidebilirsin ama telefonunu kapatma" şeklinde cevap verdi.

Polis merkezine giden Alaa Hattab'a telefonu polise vermesini isteyen dolandırıcı polis memuruna, "Ben Göç İdaresinde çalışıyorum. Yanınızdaki yabancı uyruklu şahsın yanımıza gelmesi gerekiyor. Göç İdaresinin adresini bir kağıda yazıp kendisine verir misin" dedi.

Polis memuru da bir kağıda Göz İdaresinin adresini yazıp Iraklı doktora verdi. Dolandırıcı Iraklı doktora "Polisin sana verdiği notta şifre var. Polis veya istihbaratçı sorarsa bu notu gösterirsin" diye güven vermeye çalıştı.

"Size güvenmiyorum" diyen doktoru dolandırıcılar bu kez Samsun Adliyesine yönlendirdi. Samsun Adliyesi önüne gelen ve sürekli telefonu açık kalmasını sağlayan dolandırıcılar adliye önünde banklarda oturarak bekleyen Iraklı doktora, "İçeride mülakat var. Seni sonra içeri alacağız bekle" dediler.

Dolandırıcılar doktorun Irak uyruklu eşi Zeynep Hattab'ı da telefonla arayıp evdeki para ve ziynet eşyasından parmak izi tespiti yapacaklarını ve poşete koyup eve gelen polise teslim etmesini istediler. Kadının telefonunun sürekli açık kalmasını sağlayan dolandırıcılar, eve gelen şahsın kapıyı çalıp açmasını istemesi üzerine kapıyı açmayan kadına telefondaki dolandırıcı, "Kapıyı açmazsan kocanı tutuklarız. Eve ekip gönderir, kapıyı kırdırıp içeri gireriz" diye korkuttular.

Adliye bahçesindeki bekleyen doktor dolandırılmak istendiğini düşünerek eşini telefonla arayıp evin kapısını kimseye açmamasını söyleyecekti ancak dolandırıcıların sürekli açık bıraktırdığı telefonuna ulaşamadı.

Zeynep Hattab ise kapının önünde bekleyen dolandırıcıya evde bulunan 125 bin Türk Lirası ile 7 bin 500 ABD dolarını poşet içinde teslim etti. Bir arkadaşına telefonla ulaşan doktor evine gidip eşinin kapısı kimseye açmamasını ve kimseye para vermemesini söylemesi istedi. Eve giden doktorun arkadaşı "polisim" diye kişinin 15 dakika önce gelip paraları aldığını öğrenince doktora haber verdi. Dolandırılan doktor ise polise şikayette bulundu. Büyük üzüntü yaşayan Diş Hekimi Alaa Hattab, kendilerini dolandıranın biran önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberi: Iraklı doktoru istihbaratçıyız diye 125 bin lira ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar
Son dakika haberi: Iraklı doktoru istihbaratçıyız diye 125 bin lira ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar
Son dakika haberi: Iraklı doktoru istihbaratçıyız diye 125 bin lira ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar
Son dakika haberi: Iraklı doktoru istihbaratçıyız diye 125 bin lira ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar
Son dakika haberi: Iraklı doktoru istihbaratçıyız diye 125 bin lira ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar

Türk Lirası, Samsun, dolar, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Iraklı doktoru 'istihbaratçıyız' diye 125 bin lira ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Iraklı doktoru "istihbaratçıyız" diye 125 bin lira ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar - Son Dakika
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