Son dakika haberi | Iraklı yetkili: İran Erbil'in sınır bölgesini topçu ateşiyle vurdu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Iraklı yetkili: İran Erbil'in sınır bölgesini topçu ateşiyle vurdu

11.05.2022 10:12
Son dakika haberi | Iraklı yetkili: İran Erbil'in sınır bölgesini topçu ateşiyle vurdu

Bir son dakika haberine göre İran'ın, Irak'ın Erbil kentine bağlı sınır bölgesini top atışlarıyla vurduğu bildirildi.

İran'ın, Irak'ın Erbil kentine bağlı sınır bölgesini top atışlarıyla vurduğu bildirildi.

Erbil kentine bağlı Sidekan Nahiyesi Kaymakamı İhsan Çelebi, yerel medyaya olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Çelebi, sabah saatlerinde İran tarafından Berbizin Yaylası'na topçu saldırısı düzenlendiğini ve saldırıda can kaybı olmadığını söyledi.

İran, zaman zaman İran-Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İ-KDP), Irak sınırları içerisindeki askeri varlığını gerekçe göstererek bölgeyi top atışına tutuyor.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İ-KDP, 1991'den bu yana Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) kendilerine verdiği kamplarda konuşlanıyor.

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Çelebi, Erbil, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Iraklı yetkili: İran Erbil'in sınır bölgesini topçu ateşiyle vurdu - Son Dakika


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