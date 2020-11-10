İran, ABD'nin Trump döneminden ders almasını umuyor - Son Dakika

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii; yeni ABD hükümetinin, Trump hükümeti dönemindeki hatalara düşmemesini ve uluslararası anlaşmalara uygun hareket etmesini umduklarını söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, İran'ın ABD politikasının açık ve şeffaf olduğunu belirtti. Rebii, "Bizim siyasetçilerle işimiz yok, biz onların politikaları ile ilgileniyoruz" dedi.

İran'ın, ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden'ın politikalarını yakından izleyeceğini kaydeden Rebii, "Biden, ABD'nin dünyadaki imajını düzeltme vaadiyle seçimleri kazandı. Biz kendi milletimizin hakları için ABD ile savaşmaya hazırız ve her fırsattan istifade ederiz" ifadelerini kullandı. Rebii; ABD'de yeni hükümetin, Trump hükümeti dönemindeki hatalara düşmemesini ve uluslararası anlaşmalara uygun hareket etmesini umduklarını belirterek, "Biden, 4 yıllık yaptırım tecrübesinden ders almalı ve tüm uluslararası anlaşmalara dönmeli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı politikalar nedeniyle ABD'nin dünya genelinde kötü bir imaja sahip olduğunu belirten Rebii, ABD halkının bu imajı değiştirmek için Biden'a oy verdiğini belirterek, "Son 4 yıldır izledikleri politikalar, ABD'ye ciddi zararlar verdi. Yeni hükümetin seçmenlerini iyi temsil etmesini ve bir önceki hükümetin ihlal ettiği uluslararası anlaşmaları tekrar gözden geçirmesini istiyoruz" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)