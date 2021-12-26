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İran, askeri tatbikat sırasında temsili İsrail nükleer tesisini vurdu - Son Dakika

İran, askeri tatbikat sırasında temsili İsrail nükleer tesisini vurdu

26.12.2021 15:31

- İran, askeri tatbikat sırasında temsili İsrail nükleer tesisini vurdu İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen tatbikatta, İsrail'in Dimona nükleer tesisine ait temsili maketler balistik füzeler ve insansız hava araçları ile vuruldu.

- İran, askeri tatbikat sırasında temsili İsrail nükleer tesisini vurdu

TAHRAN - İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen tatbikatta, İsrail'in Dimona nükleer tesisine ait temsili maketler balistik füzeler ve insansız hava araçları ile vuruldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 20-24 Aralık tarihlerinde Basra Körfezi kıyılarında gerçekleştirilen ve "Büyük Peygamber 17" adı verilen askeri tatbikatta, İsrail'in Dimona nükleer tesisine ait temsili maketler, 16 balistik füze ve 5 insansız hava aracıyla hedef alındı.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, askeri tatbikatın İsrail tehditlerine karşı bir cevap niteliğinde olduğunu belirtmiş ve İsrail'in en ufak hatasında bu tatbikatın gerçek olabileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail yönetimi ise, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri sürecinde Tahran yönetimini nükleer tesisleri hedef almakla tehdit etmişti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İran nükleer faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması gerektiğini söylemişti.

İran, askeri tatbikat sırasında temsili İsrail nükleer tesisini vurdu
İran, askeri tatbikat sırasında temsili İsrail nükleer tesisini vurdu
İran, askeri tatbikat sırasında temsili İsrail nükleer tesisini vurdu

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Devrim Muhafızları, Nükleer, İsrail, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İran, askeri tatbikat sırasında temsili İsrail nükleer tesisini vurdu - Son Dakika
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