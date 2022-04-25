Son dakika haberi! İran Atom Enerjisi Kurumu: İran'ın nükleer programı hiçbir zaman askeri yönelimli olmadı - Son Dakika
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Son dakika haberi! İran Atom Enerjisi Kurumu: İran'ın nükleer programı hiçbir zaman askeri yönelimli olmadı

25.04.2022 01:24
Son dakika haberi! İran Atom Enerjisi Kurumu: İran'ın nükleer programı hiçbir zaman askeri yönelimli olmadı

Son dakika haber: İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK), eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari'nin "nükleer faaliyetlere ilk başladıkları dönemde amaçlarının atom bombası yapmak olduğuna" yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK), eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari'nin "nükleer faaliyetlere ilk başladıkları dönemde amaçlarının atom bombası yapmak olduğuna" yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Nournews haber sitesine konuşan İAEK'den ismi açıklanmayan yetkili, Mutahhari'nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yetkili, "İran'ın barışçıl nükleer programı, hiçbir zaman askeri yönelimli olmamıştır. Yetkisiz kişilerin bu konudaki açıklamaları bilgisizliklerinden veya özel siyasi yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır." dedi.

İAEK yetkilisi, İran'ı nükleer faaliyetlerini gizlemekle suçlamanın, ülkenin barışçıl nükleer programını sınırlamak için düşmanın yıllardır sürdürdüğü ve hiçbir zaman kanıtlayamadığı bir eylem olduğunu kaydetti.

İran'da ılımlı muhafazakar kimliğiyle tanınan ve ülkesinin iç ve dış politikasını eleştiren açıklamalarıyla dikkati çeken eski Meclis Başkan Yardımcısı Mutahhari, dün yaptığı açıklamada, "Nükleer faaliyetlere ilk başladığımızda, hedefimiz atom bombası yapmak ve caydırıcı gücümüzü artırmaktı. Fakat bu konunun gizliliğini koruyamadık. Münafık bir grup tarafından gizli raporlar ortaya çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

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Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İran Atom Enerjisi Kurumu: İran'ın nükleer programı hiçbir zaman askeri yönelimli olmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İran Atom Enerjisi Kurumu: İran'ın nükleer programı hiçbir zaman askeri yönelimli olmadı - Son Dakika
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