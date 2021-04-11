Son dakika haberi: İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, saldırıya uğrayan nükleer tesisten dönüşte kaza yaptı - Son Dakika

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, saldırıya uğrayan İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde incelemelerde bulunduktan sonra dönüş yolunda kaza yaptı.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Kemalvendi saldırıya uğrayan nükleer tesisi ziyaretten dönerken kaza yaptı, ayağı ve başından yaralandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, bu sabah İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne "terör saldırısı" düzenlendiğini açıklamıştı.

Tesis daha önce de hedef alınmıştı

İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz 2020'de yangın çıkmış ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra 28 Kasım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail tarafından gerçekleştirilen sabotaj olduğu açıklanmıştı.

Söz konusu tesiste dün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 164 adet IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.