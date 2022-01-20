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Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD şu an en zayıf noktasında" - Son Dakika

Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD şu an en zayıf noktasında"

20.01.2022 14:58
Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD şu an en zayıf noktasında"

Son dakika gelişmesine göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Washington yönetiminin bölgedeki stratejilerinin başarısız olduğunu savunarak, "ABD şu an en zayıf noktasında.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Washington yönetiminin bölgedeki stratejilerinin başarısız olduğunu savunarak, "ABD şu an en zayıf noktasında." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, Moskova ziyareti çerçevesinde Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda milletvekillerine hitap etti.

Konuşmasında ABD'nin Afganistan ve Irak'ta başarısız olduğunu dile getiren Reisi, "Hegemonik strateji başarısız olmuştur ve ABD şu an en zayıf noktasındadır. Yeni dönemde direniş, caydırıcılık dengesinde temel bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD'yi "teröristlerle şeytani koalisyon" kurmakla suçlayan Reisi, "Şimdi tekfirci teröristlerin Kafkasya ve Orta Asya'da görevlendirilmesi ile ilgili kapsamlı planlar yapılmaktadır. Diğer taraftan NATO, muhtelif coğrafyalarda nüfuzunu artırma ve yeni kılıflarla bağımsız ülkelerin çıkarlarını tehdit etmenin peşindedir. Batıcı yönetimlerin artması ve bağımsız-milli geleneklere dayanan demokrasilerle mücadele NATO'nun kültürel projelerinin bir parçasıdır. Ortaya konulan yaklaşım ile bu tür planlar yok olmaya doğru gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Washington'un İran'a yönelik yaptırımlarını da eleştiren Reisi, buna karşı iş birliği yapılması gerektiğini, aksi halde ABD müttefikleri dahil olmak üzere başka ülkelere de yaptırımlar gelebileceği görüşünü paylaştı.

"Nükleer silahın savunma stratejimizde yeri yok"

Nükleer silah peşinde olmadıklarını yineleyen Reisi, şunları söyledi:

"ABD İran'ın nükleer faaliyetleri nedeniyle yaptırım uyguladığını iddia ediyor ancak bunlar yasaldır ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının kontrolü altında yürütülmektedir. Nükleer silahın savunma stratejimizde yeri yoktur."

İran Cumhurbaşkanı, Viyana'daki nükleer müzakerelere ilişkin ise, "ABD geri döndü diyenler henüz nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmediler. Karşı taraf yaptırımların kaldırılması konusunda ciddi ise biz anlaşma için ciddiyiz." ifadelerini kullandı.

Reisi, Rusya'nın terörizme karşı Türkiye, İran, Pakistan ve Çin parlamento başkanlarının katılımıyla düzenlemeyi planladığı toplantıyı da önemli gördüklerini belirtti.

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cumhurbaşkanı, İbrahim Reisi, Washington, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'ABD şu an en zayıf noktasında' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD şu an en zayıf noktasında" - Son Dakika
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