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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Reisi'ye teşekkür - Son Dakika

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Reisi'ye teşekkür

07.02.2022 19:56
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Reisi'ye teşekkür

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede, Reisi'nin kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'ye nezaketi ve temennileri için şükranlarımı sunuyor, tüm İran halkına selamlarımı gönderiyorum." ifadesini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Reisi, cumhurbaşkanı, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Reisi'ye teşekkür - Son Dakika


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