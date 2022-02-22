Son Dakika | İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Dünyada enerjinin geleceğini doğal gaz belirleyecek" - Son Dakika
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Son Dakika | İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Dünyada enerjinin geleceğini doğal gaz belirleyecek"

22.02.2022 18:05

Son dakika haberlerine göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, gelecek on yıllar için güvenli ve kullanılabilir enerji kaynaklarından biri olan doğal gazın, Kovid-19 salgınının dünyada neden olduğu zorlu ekonomik sürecin iyileştirilmesi için kullanılması çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, gelecek on yıllar için güvenli ve kullanılabilir enerji kaynaklarından biri olan doğal gazın, Kovid-19 salgınının dünyada neden olduğu zorlu ekonomik sürecin iyileştirilmesi için kullanılması çağrısında bulundu.

Reisi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda (GECF) konuştu.

Konuşmasında Reisi, "Dünyada enerjinin geleceğini doğal gaz belirleyecek." dedi.

Forumun, üye ülkelerde gaz endüstrisinin gelişimi için önemli bir platform olduğunu söyleyen Reisi, bu toplantının arzu edilen hedeflere ulaşılmasına ve doğal gaz kaynaklarının korunmasına katkıda bulunacağını umduğunu belirtti.

Forumda farklı bakış açıları olduğunu ancak katılımcı ülkeler arasında geleceğe yönelik iyi bir dayanışma bulunduğunu söyleyen Reisi, şunları kaydetti:

"Forumun amacı, gaz arama alanında bu ülkelerin kendi egemenliklerinin teyit ettiği hakları desteklemek ve dünyanın enerji ihtiyacını karşılamadaki rolünü güçlendirmenin yanı sıra küresel doğal gaz talebi alanında güvenliği sağlamaktır."

Öte yandan GECF Genel Sekreteri Muhammed Hamil de forumun ilk zirvesinin 2011 yılında Doha'da yapılmasından bu yana doğal gaz talebinin yüzde 23 arttığını dile getirdi.

Hamil, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme ve enerjide güvenli, istikrarlı bir geleceği sağlamada temiz enerji türlerinden biri olarak doğal gazın çevresel zararı azaltmada önemli katkısı olduğunu vurguladı.

Beklentilerin büyük, zorlukların ise çok olduğunu ifade eden Hamil, iş birliğinin forumun rolünü geliştirmek için önemli olduğunu kaydetti.

Hamil, "Doğal gazın altın çağının hala ileride olduğuna, en temiz enerji sayıldığına ve sürdürülebilir kalkınma açısından daha fazla nitelikler elde etme potansiyelinin varlığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu, üye ülkeler arasında deneyim, bilgi paylaşımı, iş birliği ve koordinasyon seviyesinin yükseltilmesi amacıyla Aralık 2008'de kuruldu.

Son Dakika | İran Cumhurbaşkanı Reisi: Dünyada enerjinin geleceğini doğal gaz belirleyecek
Son Dakika | İran Cumhurbaşkanı Reisi: Dünyada enerjinin geleceğini doğal gaz belirleyecek
Son Dakika | İran Cumhurbaşkanı Reisi: Dünyada enerjinin geleceğini doğal gaz belirleyecek

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Dünyada enerjinin geleceğini doğal gaz belirleyecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Dünyada enerjinin geleceğini doğal gaz belirleyecek" - Son Dakika
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