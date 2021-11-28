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İran Cumhurbaşkanı Reisi: "EİT'in rolü güçlendirilmeli" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Reisi: "EİT'in rolü güçlendirilmeli"

28.11.2021 14:01

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkelerinin 500 milyon nüfusa ve dünya enerji kaynaklarının 3'te birine sahip olduğunu belirterek, teşkilatın rolünün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkelerinin 500 milyon nüfusa ve dünya enerji kaynaklarının 3'te birine sahip olduğunu belirterek, teşkilatın rolünün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Reisi, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Karakum Otel'de düzenlenen EİT 15. Zirvesi'nde konuştu.

Türkiye'nin EİT'in 14. Dönem Başkanlığını yapması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ev sahibi Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Reisi, Orta Asya'daki ülkelerin 30. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı.

İkili ve çoklu iş birliğini kolaylaştırıcı kurumların rolünün güçlendirilmesine önem verdiklerini belirten Reisi, EİT'in bu kurumların başında geldiğine dikkati çekti.

Reisi, "EİT, 500 milyon nüfusa ve dünya enerji kaynaklarının 3'te birine sahip olmanın ötesinde Avrupa'nın Çin, Rusya, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu ile bağlantısını sağlayan eşsiz bir konumdadır." diye konuştu.

İran'ın EİT'e ve faaliyetlerine "kayıtsız ve şartsız" destek verdiğini vurgulayan Reisi, "İran, Güney Asya, Batı Asya, Orta Asya, Kafkasya ülkeleri ve komşularla ilişkileri geliştirmeyi öncelikleri arasında görmektedir." dedi.

ABD'nin yaptırımlarına da değinen Reisi, "ABD yaptırımlarla, çıkarlarının bölge çıkarlarıyla örtüşmediğini gösterdi. İran, bölge idaresinin bölge ülkeleri tarafından yapılması gerektiğine inanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kafkaslardaki yeni şartlar nedeniyle geleneksel güzergahların canlandırılması ve ticaretin kolaylaştırılmasının 30 yılın ardından EİT bölgesinin gelişmesine katkı sağlayacağını dile getiren Reisi, EİT'in rolünün güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kafkaslarda düşmanlığın bitmesi bölgenin dayanışması için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu yönde çalışmak hepimizin görevidir. Siyasi coğrafyada meydana gelebilecek her türlü değişiklik istikrara hizmet etmeyeceği gibi gelecekte daha fazla gerginliğin zeminini oluşturacaktır. Kafkaslardaki ülkelerin iş birliği karşılıklı saygı ve toprak bütünlüğünün korunması ilkesi doğrultusunda bölge ülkelerinin istikrar barış ve gelişmesini sağlayacaktır."

Soğukların başlaması nedeniyle Afganistan halkının temel maddelere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Reisi, Afgan halkına yardım edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi: EİT'in rolü güçlendirilmeli
İran Cumhurbaşkanı Reisi: EİT'in rolü güçlendirilmeli
İran Cumhurbaşkanı Reisi: EİT'in rolü güçlendirilmeli
İran Cumhurbaşkanı Reisi: EİT'in rolü güçlendirilmeli

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'EİT'in rolü güçlendirilmeli' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi: "EİT'in rolü güçlendirilmeli" - Son Dakika
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