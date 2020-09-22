İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BM'de "yaptırım" tepkisi - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BM'de "yaptırım" tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Ama benim milletim dünya ile iş birliği yerine en ağır yaptırımlarla karşı karşıya ve kendisine yönelik tüm uluslararası anlaşmalar ihlal edilmekte" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BM'de

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Ama benim milletim dünya ile iş birliği yerine en ağır yaptırımlarla karşı karşıya ve kendisine yönelik tüm uluslararası anlaşmalar ihlal edilmekte" dedi.

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısında sanal yolla ülke liderlerinin konuşmaları devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuşmasında tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek ülkesine yönelik uygulanan yaptırımlara değindi. Ruhani, "Ama benim milletim dünya ile iş birliği yerine en ağır yaptırımlarla karşı karşıya ve kendisine yönelik tüm uluslararası anlaşmalar ihlal edilmekte" şeklinde konuştu.

"FLOYD'UN BOYNUNA KONULAN O DİZ, HER GÜN ÖZGÜR MİLLETLERİN BOĞAZINA KONULMAKTA"

Geçtiğimiz Mayıs ayında ABD polisinin siyahi George Floyd'a yönelik uyguladığı şiddetin kendileri için tanıdık olduğunu belirten Ruhani, "Şahsın boynuna konulan o diz, her gün özgür milletlerin boğazına konulmakta. İran milleti yıllardır bununla mücadele etmekte. İran barış ve istikrarı koruyarak her zaman diplomasiye kapılarını açık bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

İran'ın bölgede her zaman terör örgütleri ile mücadele ettiğini ve barıştan yana olduğunu vurgulayan Ruhani, "2003 yılından bu yana Irak'a destek verdik ve DEAŞ terörü ile ABD işgali karşısında Irak halkının yanında olduk. Yine Suriye'de barış için 4 maddelik planımızı sunduk. Rusya ve Türkiye ile birlikte Astana sürecini başlattık" dedi.

"ABD'NİN TÜM İHLALLERİNE RAĞMEN ANLAŞMAYA BAĞLI KALDIK"

Ruhani, ülkesinin tüm yaptırımlara ve tehditlere rağmen barış ve istikrarı koruduğunu belirterek, "Uzatılan barış eline savaş karşılığı verilemez. 2015 yılında nükleer anlaşma ile en büyük diplomatik başarı elde ettik. ABD'nin tüm ihlallerine rağmen anlaşmaya bağlı kaldık. Böyle bir millete yaptırım uygulanamaz" dedi.

Ruhani, "Barışa verilecek karşılık savaş olamaz. Saddam ile mücadele etme iddiasıyla bölgeye geldiler ama bölgede büyük bir canavar oluşturdular. DEAŞ terör örgütü ile mücadele iddiasında bulundular ama bu terörü kendileri meydana getirdi" şeklinde konuştu.

(İHA)

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BM'de 'yaptırım' tepkisi - Son Dakika


Son Dakika

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