Son dakika haberi | İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Hukuk tanımaz Trump'ın gidişinden dolayı çok mutluyuz" - Son Dakika

Son dakika haberi | İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Hukuk tanımaz Trump'ın gidişinden dolayı çok mutluyuz"

16.12.2020 13:07
Son dakika haberi | İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

Gelen son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "hukuk tanımaz" ve "terörist" olarak nitelediği ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "hukuk tanımaz" ve "terörist" olarak nitelediği ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'deki seçimleri kazanan Joe Biden döneminde Washington'un nükleer anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını beklediklerini söyleyen Ruhani, ancak bugünkü şartların anlaşmanın imzalandığı 2015'teki şartlardan farklı olduğuna dikkati çekti.

İran'ın askeri ve nükleer kapasitesinin 2015'teki şartlarla mukayese edilemeyecek kadar arttığını ifade eden Ruhani, "Bugün en modern savunma sistemine, en iyi fırkateynlere ve füze sistemlerine sahibiz. İran'ın gücü birkaç kat arttı. O günlerde (uranyumu zenginleştirmek için) sadece bir veya iki tür santrifüjümüz vardı, bugün IR8 ve IR6 santrifüjlerimiz var ve her zamankinden daha güçlüyüz." diye konuştu.

Ruhani, bütün bunlara rağmen ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesi halinde İran'ın da attığı adımları anlaşmadaki taahhütlerine uyumlu hale getireceğini belirtti.

Görevi boyunca İran'a yönelik sert tutum izleyen ABD Başkanı Trump'ı "hukuk tanımaz" ve "terörist" olarak niteleyen Ruhani, "Ülkesinde başkan olan ABD'nin en asi ve en kanunsuz adamı Allah'a şükür yönetiminin son günlerini yaşıyor." dedi.

Ruhani, şöyle devam etti:

"Bazıları Biden'ın gelişinden mutlu olduğumuzu söylüyor. Hayır Biden'ın gelişinden mutlu değiliz ancak Trump'ın gidişinden dolayı çok mutluyuz. Bu kadar suç işleyen, katil ve terörist olan bu adam aşı temini konusunda dahi bize merhamet etmedi. Hiçbir değere bağlı kalmayan bu zorbanın devrilmiş olmasından çok mutluyuz."

Biden yönetiminin İran konusunda kendi tercihini yapacağını söyleyen Ruhani, "Doğru yolu isterse o yol hazır, yanlış yolu isterse o yol da hazırdır. Biz, Amerikan halkı tarafından Sayın Biden'e verilen oyların, anlaşmaları ihlal değil, anlaşmalara bağlılık oyu olduğunu ve hukukun üstünlüğü için verildiğini göstereceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hasan Ruhani, Donald Trump, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Hukuk tanımaz Trump'ın gidişinden dolayı çok mutluyuz' - Son Dakika


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