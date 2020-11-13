Son dakika haberi... İran'da çatışma: 3 sınır muhafızı öldü - Son Dakika

Son dakika haberi... İran'da çatışma: 3 sınır muhafızı öldü
13.11.2020 19:43
Son dakika haberi: İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı öldü, 2'si de yaralandı.
İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı öldü, 2'si de yaralandı.
İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, bugün öğleden sonra Batı Azerbaycan'a bağlı sınır bölgesinde "devrim karşıtı silahlı unsurlar" olarak nitelendirilen bir grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 2 astsubay başçavuş ve 1 asker olmak üzere 3 sınır muhafızı hayatını kaybederken 2 sınır muhafızı da yaralandı.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 3045 yeni vaka tespit edildi Koronaya yakalanan Galatasaraylı Elabdellaoui: Durumum iyi Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Gana-Sudan maçının 4. hakemi tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü ABD'de inanılmaz zincirleme kaza! 29 araç birbirine girdi, 10'u küle döndü Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu: Cenazeleri kuyuya tek başıma taşıdım