İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr ilçesinde saat 16.00 sularında bir otomobilden Devrim Muhafızları Ordusu'na ait seyir halindeki 2 araca ateş açıldı.

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok