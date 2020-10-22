Son dakika haberi! İran'da döviz piyasasında manipülasyon operasyonu: 43 gözaltı - Son Dakika

İran'ın İsfahan kentinde döviz piyasasında manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 43 kişinin göz altına alındığı belirtildi.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, döviz piyasasında manipülasyon yaptıkları iddia edilen bir çeteye operasyon yapıldığı aktarıldı.

Operasyonda haksız kazanç elde eden 43 kişinin göz altında alındığı ve elindeki bir miktar dövize de el konulduğu kaydedildi.

İran'da döviz kurlarındaki artış nedeniyle dolar geçen hafta tarihi rekor kırarak 32 bin tümenin üzerine çıkmıştı.

Kasım 2018'de döviz ve altın piyasasında manipülasyona neden olmakla suçlanan 2 kişi ise idam edilmişti.