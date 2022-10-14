Son dakika haberi... İran'da düzenlenen silahlı saldırıda biri binbaşı 2 güvenlik görevlisi öldürüldü

İran'ın Fars eyaletine bağlı Laristan kentinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda biri binbaşı olmak üzere 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Fars eyaletinin Güvenlik ve Sosyal İşlerden Sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Muhibbipur, sabah saatlerinde 2 güvenlik görevlisinin kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını söyledi.
Saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Binbaşı Nureddin Cengcu ile Besic üyesi Hadi İrfani Niya'nın öldüğünü aktaran Muhibbipur, olayın detaylarının ve boyutlarının incelendiğini belirtti.
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