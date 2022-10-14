İran 'ın Fars eyaletine bağlı Laristan kentinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda biri binbaşı olmak üzere 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... İran'da düzenlenen silahlı saldırıda biri binbaşı 2 güvenlik görevlisi öldürüldü - Son Dakika

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