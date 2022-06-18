İran'ın İsfahan kentinde görev uçuşu yapan F-14 savaş uçağı düştü. İran Silahlı Kuvvetleri İsfahan Üssü Halkla İlişkiler Sorumlusu Resul Mutemedi, orduya bağlı F-14 savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. Uçaktan paraşütle atlayan pilot ile pilot yardımcısının yaralı halde hastaneye sevk edildiği ve durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İran'da F-14 savaş uçağı düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.