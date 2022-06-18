İran'da F-14 savaş uçağı düştü - Son Dakika
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İran'da F-14 savaş uçağı düştü

18.06.2022 13:08

- İran'da F-14 savaş uçağı düştü İran'ın İsfahan kentinde teknik arıza yaşayan F-14 savaş uçağı düştü.

- İran'da F-14 savaş uçağı düştü

İSFAHAN - İran'ın İsfahan kentinde teknik arıza yaşayan F-14 savaş uçağı düştü.

İran'ın İsfahan kentinde görev uçuşu yapan F-14 savaş uçağı düştü. İran Silahlı Kuvvetleri İsfahan Üssü Halkla İlişkiler Sorumlusu Resul Mutemedi, orduya bağlı F-14 savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. Uçaktan paraşütle atlayan pilot ile pilot yardımcısının yaralı halde hastaneye sevk edildiği ve durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da F-14 savaş uçağı düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da F-14 savaş uçağı düştü - Son Dakika
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