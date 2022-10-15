Son dakika haberi | İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar sürüyor

15.10.2022 16:56
Son dakika haberi | İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar sürüyor

Son dakika haberi: İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan gösteriler 29. gününde de birçok kentte devam etti.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan gösteriler 29. gününde de birçok kentte devam etti.

Ülkenin birçok kentindeki üniversitelerde yapılan protestolarda yönetim karşıtı sloganlar atılırken gözaltındaki öğrencilerin bırakılması ve gözaltı işlemlerinin durdurulması talep edildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Beheşti, Allame Tebatebai, Tahran İlim ve Kültür, Kirmanşah Razi, İsfahan Sanat ile Tahran Sure üniversitelerinde öğrenciler kampüs içinde gösteri düzenleyerek Emini'nin ölümü sonrası başlayan gözaltılara tepki gösterdi.

Reşt Azad Üniversitesi öğrencileri ise caddede yönetim karşıtı sloganlar atarak yürüyüş yaparken Tahran Nasreddin Tusi öğrencileri de "Savaşacağız, öleceğiz, İran'ı geri alacağız" şeklinde slogan attı.

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliği de Telegram hesabından yaptığı açıklamada Tahran İlim ve Kültür Üniversitesi öğrencilerini kaynak göstererek gösteri sonrası birçok öğrencinin gözaltına alındığını aktardı.

Diğer yandan sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre Sakkız kentinde esnafın protestoları desteklemek için bugün kepenk kapattığı görüldü.

Dün akşam da Yezd eyaletindeki göstericiler ateş yakarak yolu trafiğe kapatırken Huzistan'ın Lali kentindeki göstericiler sokağa çıkıp yönetim karşıtı sloganlar attı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı ise (HRANA) dün yayınladığı raporda 17 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında 32'si çocuk 26'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 233 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

YORUMLAR
500
Tahran'daki Mahsa Emini protestolarına polis müdahale etti Tahran'daki Mahsa Emini protestolarına polis müdahale etti
Kaynak: AA

Mahsa Emini, Tahran, Eylül, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
17:46 Malatya'da iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
17:42 ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı
17:41 Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli gündem oldu: Bak şimdi babamı çekiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 20:30:01. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement