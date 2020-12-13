Son dakika haberi! İran'da petrol boru hattında yangın - Son Dakika

Son dakika haberi! İran'da petrol boru hattında yangın
13.12.2020 18:23
Son dakika haberleri... İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde petrol boru hattındaki çatlak yangına yol açtı.
İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde petrol boru hattındaki çatlak yangına yol açtı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Meyankuh bölgesindeki petrol boru hattında meydana gelen sızıntının kırsal alanda yayılması kısa sürede yangına sebep oldu.
Olayda can kaybının olmadığı ve yangının yayılmasının önlendiği belirtilirken, söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Petrol borusundaki çatlağın büyük olduğu ve onarım işlemlerinin birkaç sürebileceği ifade edildi.
Son Dakika ABD'de bir kişi, kalkış yapmaya hazırlanan uçağın kanadına tırmandı Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Kiracı-ev sahibi tartışmasına müdahale eden ekiplere bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı Buzdolabı tamirini beğenmeyen adam, pompalı tüfekle dehşet saçtı Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar